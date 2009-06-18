Цена на золото выросла

Цена на золото в среду 17 июня выросла благодаря очередному витку ослабления доллара, которое произошло после публикации индекса потребительских цен в США, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 0,4% на отметке $936 за тройскую унцию.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 1,1% на отметке $14,28 за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины подорожал на 1,3% до $1205,20 за унцию. Сентябрьский контракт на поставку палладия немного вырос до $243,05 за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди также закрылись незначительным ростом на отметке $2,2595 за фунт.