НБУ на спецаукционе продал 1,869 млн. долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на специальном аукционе в среду 17 июня продал 1,869 млн. долл. США по курсу 7,63 грн./долл.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НБУ.

По данным Нацбанка, в аукционе приняли участие 17 банков, в частности ОАО «Райффайзен Банк Аваль», ЗАО «АК «Проминвестбанк», АКБ «Укрсоцбанк», АКБ «Форум», АКИБ «УкрСиббанк», ОАО «ЕБРФ», ОАО «Кредобанк», ОАО «Платинум Банк», ОАО «Сведбанк», ОАО «Украинский профессиональный банк», ОАО «Универсал Банк», ОАО «VAB Банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «КБ «Хрещатик», ЗАО «Донгорбанк», ЗАО «ПроКредит Банк», ЗАО «ПУМБ».

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 27 февраля 2009 года начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе НБУ, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.