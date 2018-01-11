Евро в обменниках Киева стоит больше 34 гривень, доллар близится к 29

Стоимость евро в киевских обменниках повысилась до 33,85-34,20 грн/евро. Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость доллара составляет уже 28,35-28,65 грн/евро.

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В четверг, 11 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,44/28,46 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня подешевела относительно доллара на 10 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,95/33,97 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4992/0,4998 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 28,4479 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 136 сделок на сумму 85,90 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что колебания курса гривни, в результате которых стоимость доллара в обменных пунктах в Украине достигла 28 гривень, носят сезонный характер, а ситуация стабилизируется в январе.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне 29,3 грн/долл., курс на конец года - 30,1 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.