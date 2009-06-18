Участие Украины в «Восточном партнерстве» усилит отношения с ЕС

Участие Украины в “Восточном партнерстве” является фактором, который дополняет и усиливает двухсторонние отношения с Европейским Союзом.

Об этом заявила министр Великобритании по делам Европы Гленис КИННОК сегодня в интервью газете «Голос Украины» (№111 от 18 июня).

“Я хочу внести ясность относительно еще одного вопроса: ЕС не говорит, что его отношения с этими шестью странами (которые приглашены к участию в “Восточном партнерстве” – УНИАН) одинаковые или находятся на том же уровне развития. Это явно не тот случай. Украина глубже интегрирована с ЕС, чем остальные пять стран. И ЕС продолжит поддерживать двусторонние отношения, которые учитывают разные ситуации и стремления каждой страны. Короче говоря, “Восточное партнерство” будет дополнять и усиливать, но не замещать эти двусторонние отношения. Я думаю, что это - действенное соотношение”, - сказала Г.КИННОК.

По ее мнению, “Восточное партнерство” позволит Евросоюзу эффективнее сосредоточить внимание на шести постсоветских странах - Молдове, Беларуси, Украине, Грузии, Армении и Азербайджане.

“Существуют определенные вопросы - демократизация, экономическая реформа, энергетическая безопасность, миграция, которые выделяются в отношениях ЕС с этими странами. Некоторые из этих вопросов имеют значение для всего региона, например, энергетическая безопасность. Другие вопросы, например, пограничный контроль, требуют общерегионального решения. Примером может быть эффективное сотрудничество Молдовы, Украины и ЕС в осуществлении контроля над молдавско-украинской границей с 2005 г. “Восточное партнерство” может также предоставить возможности шести странам самим проводить консультации и получать уроки из углубления сотрудничества с ЕС”, - добавила представитель правительства Великобритании.

Г.КИННОК отметила, что именно демократические достижения Украины помогли проложить путь к Соглашению об ассоциации, но настоящий документ не будет предусматривать конкретных сроков вступления Украины в Евросоюз.

“Соглашение об ассоциации не предоставит Украине членства в ЕС. Но я хочу подчеркнуть два момента. Во-первых, Соглашение об ассоциации будет иметь огромную пользу для Украины. Во-вторых, интеграция с ЕС - это процесс. Другими словами, мы не рассматриваем Соглашение об ассоциации как конец истории. Напротив, по нашему мнению, дверь для вступления Украины в ЕС должна оставаться открытой. Но Украине нужно подумать о том, как она сможет убедить тех, кто, возможно, настроен более скептически, чем Великобритания. Чем больше Украина сможет конструктивно сотрудничать с ЕС и внедрять политические и экономические реформы, необходимые для вступления, тем легче ей будет убедить скептиков”, - объяснила министр.

В то же время представитель правительства Великобритании отметила, что среди стран-членов ЕС есть разные взгляды что касается скорости и масштабов дальнейшего расширения этой интеграционной структуры.

“ЕС признал европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор. Позиция Великобритании четкая: как только Украина выполнит критерии членства, она должна получить полное членство в ЕС”, - подчеркнула Г.КИННОК.

Как сообщал УНИАН, 7 мая 2009 года в Праге состоялся инаугурационный саммит “Восточного партнерства” – новой инициативы ЕС, направленной на усиление сотрудничества с восточными странами-партнерами - Азербайджаном, Беларусью, Украиной, Арменией, Молдовой и Грузией.

Инициатива “Восточное партнерство” была предложена в 2008 году Польшей и Швецией и окончательно утверждена на заседании Европейского Совета 20 марта этого года. Согласно решению Европейского Совета, на реализацию “Восточного партнерства” планируется выделить 600 млн. евро на протяжении 2009-2013 гг.