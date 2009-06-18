Межбанк: доллар открылся ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,6345/7,6680 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2451/0,2466 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6550/10,7020 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3966/1,3968 долл./евро (среда - 1,3918/1,3920 долл./евро).

В среду, 17 июня Национальный банк Украины вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH 7,63 грн./долл.