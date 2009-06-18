Банки США начали возвращать госкредиты

Стремясь поскорее избавиться от опеки американской администрации и обрести полную независимость от Вашингтона, банки США начали возвращать стабилизационные кредиты, сообщает Немецкая волна.

В четверг, 18 июня, 10 крупных банков США приступают к возврату полученных от государства кредитов. По информации агентства AFP, ранее министерство финансов в Вашингтоне признало структуру активов этих банков удовлетворительной и дало согласие на возврат 68 миллиардов долларов. В число кредитно-финансовых институтов, получивших добро из Вашингтона, входят такие банки, как JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, American Express, US Bancorp и BB&T Corporation.

В настоящее время большинство американских банков стремится как можно скорее вернуть стабилизационные кредиты, чтобы избавиться от опеки администрации США и самостоятельно определять размер дивидендов по акциям и окладов менеджеров. Кроме того, многие банки полагают, что им правительственная помощь не нужна, а вмешательство государства негативно сказывается на их конкурентоспособности, сообщает агентство Reuters.

Возвращаемые средства будут вновь направлены в фонд по спасению финансово-кредитных институтов и в случае нужды предоставлены в распоряжение банковского сектора. С осени 2008 года министерство финансов направило в стабилизационный фонд, помощь из которого получили уже около 600 банков, 199 миллиардов долларов США.