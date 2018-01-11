Зарплаты украинских учителей вырастут на 1,5 тысячи гривень

Кабинет министров Украины одобрил повышение оплаты труда педагогических работников.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление одобрено на заседании правительства.

«Как я и обещал, уже с января мы повысим заработную плату украинскому учителю», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Он напомнил, что это уже вторая волна увеличения зарплат - в 2017 году было принято решение повысить уровень зарплат на 50%.

По словам Гройсмана, в этом году зарплата учителя вырастет еще на 1500 грн в среднем.

Пресс-служба Кабмина отмечает, что в абсолютных цифрах показатель зарплат составит отныне 6,5 - 8,5 тыс. в месяц в зависимости от категории.

Премьер-министр также обратил внимание на необходимость работы с местными властями по повышению зарплат преподавателям, которые финансируются по линии местных бюджетов. «Этот вопрос очень важен, - отметил он. - Просил бы проработать необходимые решения, чтобы ситуация на местах была урегулирована».