Обама предложил реформу системы финрегулирования

Президент США Барак Обама в среду рассказал о том, как он видит реформу финансового регулирования США, пообещав остановить "водопад ошибок... (сделанных) за десятилетия", разрушивших банковский и рыночный надзор, сообщает Рейтер..

План Обамы, который разрабатывался шесть месяцев, теперь отправится на обсуждение в Конгресс, где до середины июля запланировано более дюжины слушаний по этому вопросу.

План берет на себя решение некоторых сложных задач, например, принуждение финансовых компаний к увеличению капитала и регулирование внебиржевых деривативов и секьюритизированных инструментов.

Однако он только частично касается задачи, которая некогда казалась жизненно важной - глубинной реорганизации агентств по финансовому регулированию.

Например, предложение об объединении Комиссии по ценным бумагам и биржам и Комиссии по срочной биржевой торговле так и не было сделано, в основном из-за политических преград.

Центральный пункт плана - это наделение ФРС новыми полномочиями в отношении "системного риска" в экономике, с целью предотвратить в будущем такие катастрофы, как банкротство бывшего гиганта Уолл-стрит Lehman Brothers и выделение средств налогоплательщиков в помощь огромному страховщику American International Group.

"Моя администрация предлагает обширную модернизацию системы финансового регулирования, трансформацию масштаба, невиданного со времени реформ, последовавших за Великой депрессией", - сказал президент, выступая в Белом доме.

Обама находится в сложном положении. Он должен избегать слишком сильного ущемления интересов финансовых кругов. Однако он и его экономические консультанты считают, что нынешние финансовые проблемы можно решить только с помощью коренных изменений.

"Мы призываем признать, что свободный рынок - это самая мощная производительная сила для нашего процветания - но это не свободная лицензия, позволяющая игнорировать последствия наших действий", - сказал Обама.