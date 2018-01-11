Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда с "дырой" в 139 миллиардов

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2018 год с дотациями на покрытие дефицита в размере 139 млрд грн.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг без обсуждения.

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, объем ассигнований из госбюджета на финансирование пенсионных программ составил 139,313 млн грн.

«Предусмотренный объем ассигнований дает возможность обеспечить выплату пенсий, надбавок и повышений, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении.

Общий объем доходной части бюджета Фонда определен в сумме 353,628 млрд грн, общий объем расходной части - в сумме 345,812 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, бюджет Пенсионного фонда на 2017 год был утвержден с доходами 284 млрд грн и дотациями на покрытие дефицита 141 млрд грн. Бюджет Пенсионного фонда на 2016 год был утвержден с доходами 257 млрд грн.