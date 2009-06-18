Евро в мире растет к доллару

Курс европейской валюты, перешедший двумя днями ранее к росту по отношению к доллару на высказываниях руководства России, продолжил повышаться и в четверг на фоне пессимизма инвесторов, сообщает РИА Новости.

В ходе утренних торгов в Германии курс евро к доллару поднялся до 1,3976 доллара за евро по сравнению с 1,3960 доллара в среду, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Инвесторы беспокоятся, что недавний рост рынков ценных бумаг и улучшившиеся экономические индикаторы могут оказаться недостаточными для остановки худшей за последние десятилетия инфляции", - отмечает агентство.

Выступая во вторник на расширенном заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Екатеринбурге, президент России Дмитрий Медведев высказал мнение, что страны должны увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах. Это стало поводом для нового падения доллара к евро после того, как 11 июня европейская валюта уже переходила от спада к росту на высказываниях российского руководства: тогда заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев заявил, что Банк России может сократить долю вложения международных резервов РФ в казначейские облигации США с нынешних 30%.