Кабмин разрешил держать бюджетные средства в иностранной валюте

Кабинет министров разрешил размещать временно свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте.

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Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в четверг без обсуждение.

До принятия указанного решения размещение средств могло осуществляться только в национальной валюте.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 января 2018 года составил 5,099 млрд грн, что в 10,6 раз меньше, чем на 1 декабря 2017 года. Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 декабря 2017 года составлял 54,104 млрд грн, что на 5,540 млрд грн, или на 11,4%, больше показателя на 1 ноября.