В «Родовид Банке» новый временный администратор

Национальный банк Украины назначил временным администратором ОАО «Родовид Банк» (г. Киев) Сергея ЩЕРБИНУ вместо члена правления НБУ Виктора КРАВЦА.

Об этом сообщил УНИАН директор департамента внешнеэкономических связей НБУ Сергей КРУГЛИК.

Причину такого решения Нацбанка он не указал.

С. КРУГЛИК также отметил, что Нацбанк рассматривает возможность смены временного администратора банка «Киев».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел в ОАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.

Временный администратор «Родовид Банка» 5 июня т.г. принял решение об уменьшении уставного капитала банка на 434,217 млн. грн. – до 783 тыс. грн. путем уменьшения номинальной стоимости акций с 1000 грн. до 1,8 грн.

10 июня Кабинет Министров принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Доля государства в капитале «Родовид Банка» составит 99,97%, на это выделяется 2,809 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО “Родовид Банк” зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 апреля составляли 10 млрд. 987 млн. 792 тыс. грн., обязательства – 9 млрд. 750 млн. 80 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 237 млн. 712 тыс. грн., уставный капитал – 435 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным акционером «Родовид Банка» являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

Президентом банка является Сергей БУБКА.