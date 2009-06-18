На межбанке к 12:00 доллар 7,64/7,64 грн./долл

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6345/7,6680, к 11:00 спрэд сузился до 7,6440/7,6615, а к 12:00 цены понизились до 7,6420/7,6485 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2451/66, к 11:00 цены снизились до 0,2448/57 и к 12:00 составили 0,2446/54. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,1470 (-0,0855).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3966/68, а к 12:00 опустились до 1,3924/26. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6550/10,7020, к 11:00 цены ушли вниз - 10,6475/10,6855 и к 12:00 достигли уровня 10,6310/10,6530 грн./евро.