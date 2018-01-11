Что с гривней: эксперт объяснил, когда нацвалюта прекратит падение

Снижение стоимости украинской гривни на валютном рынке Украины продолжится, однако этот тренд должен преломиться к концу января, считает начальник управления диллинговых операций "Райффайзен Банка Аваль" Юрий Гриненко.

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"Я думаю, что это не конец роста доллара. Нацбанк сглаживает колебания, если видит сильный рост, выходя на рынок с продажей валюты, но не нарушает общий тренд", - сказал эксперт в комментарии УНИАН.

По его словам, факторы, провоцирующие девальвацию гривни, исчерпают себя ближе к концу января, когда ожидается разворот тренда на валютном рынке.

В то же время, Гриненко полагает, что гривня не достигнет исторического минимума на уровне 30 гривень/доллар. "Я не думаю, что мы так высоко пойдем. В бюджете заложен курс около 29 гривень/доллар. Мы вряд ли достигнем даже этой отметки. Но уровень 28,5-28,7 вполне возможен", - добавил эксперт.

Среди факторов, приводящих к удешевлению гривни, Гриненко назвал высокие выплаты возмещения по налогу на добавленную стоимость в декабре, а также покупку валюты для выплаты дивидендов и значительные объемы бюджетных платежей в конце прошлого года.

Кроме того, как отметил эксперт, психологическое давление на рынок оказывает пауза в отношениях с Международным валютным фондом, однако этот фактор в настоящий момент не является ключевым для валютного рынка.

Справка УНИАН. Украинская гривня с 18 декабря прошлого года практически ежедневно обновляла минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 гривень/доллар. За 2017 год девальвация гривни к доллару составила 88 копеек, или 3,2%.

С начала этого года, по состоянию на 11 января, гривня подешевела к доллару еще на 26 копеек, или почти на 1%, - до 28,33 гривни/доллар.

В НБУ считают, что фундаментальных причин для девальвации украинской гривни на сегодня нет, и текущая волатильность валютного рынка обусловлена сезонными и психологическими факторами.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.