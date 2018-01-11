Повышения учетной ставки недостаточно для замедления инфляции – НБУ

Повышения учетной ставки Национального банка Украины недостаточно для замедления инфляции в стране, поскольку для этого требуется дальнейшее усиление координации государственной политики и различных органов государственной власти. Такое мнение высказал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

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"В частности, факт осуществления значительных объемов бюджетных расходов в декабре, соответственно, переливание гривни с казначейского счета в Национальном банке на денежно-кредитный рынок, продемонстрировал необходимость жесткой тактической координации денежно-кредитной (монетарной) и бюджетной политики", - написал он.

Также Данилишин отметил, что при инфляции предложения, которая имеет место в Украине, возможный рост банковских ставок по кредитам в результате повышения учетной ставки НБУ может вынудить отечественных производителей заложить этот рост в стоимость продукции, что, в свою очередь, может стимулировать новое повышение цен.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2017 году - декабрь 2017 года к декабрю 2016 года - ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году.

Показатель годовой инфляции оказался выше прогнозов Национального банка на уровне 12,2% и целевого ориентира регулятора в размере 6-10%.

В октябре прошлого года Нацбанк для снижения инфляции повысил учетную ставку до 13,5% годовых, а в декабре – до 14,5%.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Эксперты называют одной из причин ускорения инфляции и девальвации гривни традиционный рост бюджетных платежей в конце года, который в декабре 2017 года достиг рекордных 50 миллиардов гривень.