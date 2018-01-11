Экономика Китая за год выросла примерно на 6,9% - премьер Госсовета

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что вторая по величине экономика мира, как ожидается, выросла примерно на 6,9 процента в 2017 году, ускорив темпы роста после замедления до 26-летнего минимума в 2016 году, сообщает Reuters со ссылкой на информагентство Синьхуа.

Читайте такжеКитай обгонит США по размеру экономики к 2032 году - Bloomberg

В прошлом году экономика Китая сохраняла устойчивую тенденцию, при этом ситуация в целом была лучше, чем ожидалось, сказал Ли, выступая на форуме в рамках механизма сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг в среду.

Аналитики ожидают, что экономика выросла примерно на 6,8 процента в 2017 году, превысив целевой ориентир правительства на уровне 6,5 процента, благодаря строительному буму и высокому мировому спросу на китайский экспорт. В 2016 году ВВП расширился на 6,7 процента.

Главная причина, по которой Китай добился хороших экономических результатов в прошлом году, заключается в том, что страна воздерживалась от "наводнения" экономики стимулами, продвигая реформы и культивируя новые источники роста, сказал Ли.

Уровень закредитованности компаний неуклонно снижался в прошлом году, сказал премьер, по информации Синьхуа.

Валютные резервы Китая в 2017 году также продолжили расти, сказал премьер.

Официальные данные о ВВП за 2017 год будут опубликованы 18 января.

Источники ранее сообщали Рейтер, что руководство КНР, вероятно, сохранит целевой ориентир роста экономики "около 6,5 процента" в 2018 году, несмотря на усиление борьбы с увеличивающимся долгом.