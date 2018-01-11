Не ранее весны: эксперт назвал сроки укрепления гривни
Очередную волну девальвации вызывает освоение замороженных бюджетных фондов на фоне сезонного снижения валютных поступлений.
Укрепления курса гривни не стоит ожидать ранее весны, или периода сезонного роста объемов валютной выручки, считает ведущий эксперт отдела продаж казначейских продуктов "ОТП Банка" Никита Мишаков.
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"По нашему опыту, не стоит ожидать укрепления гривни ранее весны, то есть, периода сезонного увеличения объемов валютной выручки, который обычно совпадает и с началом посевной кампании у аграриев", - сказал эксперт в комментарии УНИАН.
По его словам, текущий год не стал исключением из общей тенденции, и курс гривни, как и в предыдущие годы, подвержен сезонным колебаниям.
"В периоды наибольшего притока валютной выручки – во второй половине весны и летом – происходит стерилизация гривневой массы для пополнения золотовалютных резервов. А уже с осени, как правило, начинается освоение замороженных бюджетных фондов, что совпадает с сезонным снижением валютных поступлений и вызывает очередную волну девальвации", - пояснил Мишаков.
Также эксперт отметил, что в 2017 году освоение бюджетных средств было максимально сдвинуто к концу года, и в последние рабочие дни года в экономику были влиты значительные объемы гривневой ликвидности с единого казначейского счета, в то время как объемы валютной выручки находились на традиционно низком для этого времени года уровне.
Справка УНИАН. Украинская гривня с 18 декабря прошлого года практически ежедневно обновляла минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 гривень/доллар. За 2017 год девальвация гривни к доллару составила 88 копеек, или 3,2%.
С начала этого года, по состоянию на 11 января, гривня подешевела к доллару еще на 26 копеек, или почти на 1%, - до 28,33 гривни/доллар.
В НБУ считают, что фундаментальных причин для девальвации украинской гривни на сегодня нет, и текущая волатильность валютного рынка обусловлена сезонными и психологическими факторами.
Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.