Впервые с 1977 года в Индии зафиксирована дефляция: за неделю с 31 мая по 6 июня цены снизились на 1,6% в годовом исчислении, говорится в опубликованных министерством торговли и промышленности в четверг данных, сообщает РИА Новости.

За тот же период год назад инфляция в Индии составила 11,66% в годовом исчислении.

Инфляция в Индии высчитывается на основе индекса оптовых цен.

По мнению главы Индийского института финансов Джея Дева Агарвала, "снижение инфляции говорит о том, что, несмотря на заявление Комиссии по планированию, экономика не начала восстанавливаться".

"Когда экономика растет, и цены должны расти, инфляция не должна быть негативной", - сказал он РИА Новости.

"Эти цифры говорят о том, что торговцы, оптовики все еще ощущают слабый спрос", - добавил эксперт.

При этом падение индекса оптовых цен не означает снижения цен на потребительские товары в магазинах. Правительство в этих условиях должно принять меры, чтобы банки активизировали потребительское кредитование, считает Агарвал.

"Банки больше озабочены уровнем непроизводительных активов и не осознают своей социальной ответственности. Правительство должно воздействовать на них, простое снижение ставок не поможет", - отметил он.