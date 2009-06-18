Китай продолжит покупать американские гособлигации

Китай может продолжить накопление резервов в виде американских казначейских облигаций, если доллар останется на стабильном уровне. Это будет сделано несмотря на заявленную долгосрочную стратегию по диверсификации резервных позиций, сообщает k2kapital со ссылкой на агентство Reuters, цитируя статью бывшего управляющего ЦБ КНР Дая Сянлуна (Dai Xianglong).

На данный момент около 70% из $1,95 трлн. китайского резерва находится в различных долларовых активах. В своей статье в China Finance Дай, занимающий пост главы Пенсионного фонда КНР, заявил, что у Пекина нет особого выбора - ему придется наращивать покупку американских гособлигаций. Тем не менее, Дай отметил особо, что неправильно было бы рассматривать подобную стратегию действия как сползания в долларовую ловушку.

Всемирный банк заявил, что вскоре Китай резко остановит увеличение своих резервов в иностранной валюте. По оценке экспертов банка, в этом году резервы КНР увеличатся всего на $218 млрд. против $419 млрд. в 2008 г.