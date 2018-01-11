В Украине рынок криптовалют планируют взять под госконтроль

Национальный координационный центр кибербезопасности поручил различным органам власти создать рабочую группу по урегулированию вопроса неконтролируемого обращения криптовалют на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Секретарь СНБО Александр Турчинов во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности заявил, что развитие рынка криптовалют не может оставаться без внимания государства.

На заседании были рассмотрены результаты испытаний на уязвимость от кибератак информационно-телекоммуникационных систем органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры, наиболее важных для безопасности и обороны государства.

Также участники заседания рассмотрели вопросы защиты информации в системе биометрической верификации и фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также другие вопросы кибернетической защиты страны.

Участники заседания рассмотрели комплекс проблем, связанных с неконтролируемым обращением криптовалют на территории Украины.

По информации руководства Национального банка Украины, Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины, отсутствие внешнего и внутреннего контроля за обращением криптовалют и анонимность расчетов создают потенциальные предпосылки для их использования с целью легализации средств, полученных преступным путем, оплаты запрещенных к свободному обращению товаров, в частности наркотиков и оружия, дают возможность финансирования терроризма, в частности на оккупированных территориях Украины.

По словам Турчинова, дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия законодательной и нормативной базы «создает угрозы для экономики и безопасности государства».

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«Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства», - подчеркнул секретарь СНБО.

Решением Национального координационного центра кибербезопасности было поручено соответствующим органам власти создать рабочую группу с участием представителей Нацбанка, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Службы безопасности Украины, Нацполиции, Государственной службы финансового мониторинга, Государственной фискальной службы и Государственной службы специальной связи и защиты информации для выработки нормативно-правовых предложений по регулированию этого вопроса, определению государственного регулятора и порядка функционирования рынка криптовалют, порядка проведения мониторинга транзакций с использованием криптовалют и идентификации субъектов криптовалютных операций, а также порядка налогообложения доходов от осуществления криптовалютных операций в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Нацбанк прорабатывает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

Кроме того, поручено разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж с обязательством указанных субъектов хранить информацию обо всех транзакциях в течение срока, установленного законодательством для финансовых организаций, и раскрытия информации о клиенте по мотивированному запросу. Разработка и внедрение всех этих мероприятий будет предусматривать также развитие международного сотрудничества по внедрению комплексного регулирования обращения криптовалют и избежанию криминализации этого сегмента.