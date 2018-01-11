Евро достиг 34 гривень: официальные курсы от Нацбанка

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2844,5711 (11 января – 2832,8813)

100 EUR – 3418,3211 (11 января – 3397,1913)

10 RUR – 4,9909 (11 января – 4,9810)

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Как сообщал УНИАН, 11 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,43/28,45 гривни/доллар. По сравнению с открытием торгов гривня подешевела относительно доллара на 10 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,21/34,23 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4993/0,5001 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,4457 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 536 сделок на сумму 336,12 миллиона долларов.