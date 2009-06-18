В Украине вводится единый реестр плательщиков НДС

В течение месяца налоговики введут в действие единый электронный реестр плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) в рамках борьбы с использованием предприятиями незаконных схем при администрировании данного налога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК.

По его словам, технически реестр уже подготовлен.

Председатель ГНАУ отметил, что основной проблемой при администрировании налога на добавленную стоимость является использование предприятиями старых накладных, а также других схем для уклонения от налогообложения.