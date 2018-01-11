Нацбанк заговорил о введении электронной гривни

Национальный банк рассматривает возможность введения электронной гривни, а не собственной криптовалюты.

Как говорится в комментарии регулятора в соцсети Facebook, Нацбанк изучает современные инновационные технологии и рассматривает широкий спектр возможностей их применения в перспективе, в частности в рамках проекта Cashless еconomy.

«Однако Национальный банк уточняет, что речь идет о возможном введении электронной гривни, а не собственной криптовалюты»,- отмечается в комментарии.

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Регулятор напомнил, что в конце 2016 года начал исследовательский проект для возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины к другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

«Сейчас изучение этой возможности в рамках данного проекта продолжается», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, Национальный координационный центр кибербезопасности поручил различным органам власти создать рабочую группу по урегулированию вопроса неконтролируемого обращения криптовалют на территории Украины.

Ранее, 30 ноября, представители регуляторов финансового рынка заявили, что продолжают работу над определением правового статуса криптовалют в Украине, но при этом предупредили о высоких рисках операций с ними.

Одной из самых популярных криптовалют является виртуальная валюта Bitcoin, которую можно использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых ее принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра, и ее выпуск возможен случайным образом любым клиентом системы.