Гонтарева и Фукс прокомментировали обвинения в содействии выведению Януковичем денег из Украины

В обнародованной телеканалом Al Jazееra схеме вывода из Украины денег окружением Виктора Януковича фигурирует экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, олигарх Сергей Курченко, нардеп Александр Онищенко и бизнесмен Павел Фукс.

Наличность и облигации внутреннего государственного займа переводились на кипрскую компанию, а посредником была именно главный банкир Украины, которая на то время работала в компании Investment Capital Ukraine, говорится в сюжете ТСН.

В эксклюзивном комментарии ТСН бизнесмен из Харькова и Москвы Павел Фукс отрицал факт покупки оффшора, но заявил, что на него много раз выходили с таким предложением.

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"То, что касается меня, информация не то, что некорректна, а на уровне слухов. Мне это когда-то реально предлагали, я обсуждал это, причем не один человек ходил "по рынку", но дальше обсуждения это не пошло", - заявил он и возразил, что с такими предложениями обращался Курченко. "Нет, с Курченко я не знаком", - заверил бизнесмен.

Фукс также отметил, что никогда не рассматривал вопрос о приобретении компаний, связанных с этим человеком. "Я даже названия компаний узнал из прессы, и когда ранее в прессе публиковались названия, я таких не помню. Мне предлагали когда-то только одну компанию", - сказал предприниматель.

Он также опроверг существование общих дел и с украинским нардепом Онищенко, в частности и относительно кипрских офшоров. "Никогда его не составлял и наглядно увидел, только когда Онищенко задерживали и затем публиковались эти документы в прессе. Возможно, они готовили предложение для меня, но я даже не помню, предлагал ли он мне это", - пояснил Фукс.

По его словам, упомянутая в расследовании Al Jazееra кипрская компания ему не принадлежит, а украинских облигаций у него нет, никогда не было, и покупать он их не планирует. Причем себя Фукс идентифицирует исключительно с Украиной. "Только украинский. Других паспортов у меня нет", - заверил он.

А материалы арабского телеканала предприниматель пояснил интересами конкурентов. "Это, видимо, многим выгодно. Я хочу инвестировать в некоторые проекты и, возможно, кому-то мешаю. Думаю, в рамках расследования в отношении Онищенко, поскольку я в этих материалах, меня куда-то впутывают", - предположил Фукс.

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Сам Онищенко от комментариев ТСН отказался, но в интервью другим СМИ также опроверг факты, изложенные Al Jazееra. Все это выглядело бы разборками между беглецами и олигархами, если бы украинское государство не объявило деньги преступными и не вернуло их в государственный бюджет в рамках спецконфискации. В Генпрокуратуре не подтверждают обнародованных арабским телеканалом фактов, но намекают, что немало нынешних власть имущих хотели бы прибрать деньги Януковича в свои руки или нажиться на этом процессе.

Гонтарева в эксклюзивном комментарии заявила, что не видит ничего плохого в том, что передавала в долг облигации госзайма украинскому бюджету. Несмотря на упреки в соучастии, она утверждает, что ее компания была лишь финансовым посредником, а ГПУ в этом деле ее не допрашивала.