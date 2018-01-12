НБУ изменил перечень банков, которые могут участвовать в валютных специнтервенциях

Национальный банк Украины утвердил перечень из 20 банков, которые смогут участвовать в валютных интервенциях регулятора в форме запроса наилучшего курса в первом квартале 2018 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, в перечень из 20 банков добавлен «ПроКредит Банк», при этом «Проминвестбанк» исключен.

С учетом этих изменений, как отметил НБУ, в январе-марте участвовать в таких интервенциях смогут «Альфа-Банк», «Банк инвестиций и сбережений», «Банк Кредит Днепр», «ИНГ Банк Украина», «Глобус», «Креди Агриколь Банк», «ОТП Банк», «Ощадбанк», «Пивденный», «ПриватБанк», «ПроКредит Банк», ПУМБ, «Райффайзен Банк Аваль», «Сбербанк», «Ситибанк», «ТАСкомбанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк».

Справка УНИАН. Согласно критериям НБУ для отбора банков, в валютной интервенции в форме запроса наилучшего курса могут принимать участие 20 учреждений, которые по итогам предыдущего квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка, рассчитанный с учетом объемов операций и объема активов финучреждения.