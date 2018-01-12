Нацбанк за год купил почти $2,3 миллиарда

Национальный банк Украины в 2017 году купил на межбанковском валютном рынке почти 2,3 млрд долл. США.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе посредством интервенций в форме запроса наилучшего курса регулятор приобрел свыше 1 млрд долл.

Также сообщается, что за этот период Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 1 млрд долл., в том числе 239 млн долл. - посредством интервенций в форме запроса наилучшего курса.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,808 млрд долл., что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.

В 2016 году международные резервы Украины выросли на 17% - до 15,539 млрд грн.