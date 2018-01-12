Гривня продолжает падать

В пятницу, 12 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,53/28,56 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня подешевела относительно доллара на 10 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,60/34,63 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5043/0,5055 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 28,5310 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 192 сделки на сумму 107,68 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 11 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,43/28,45 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,21/34,23 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4993/0,5001 грн/рубль.