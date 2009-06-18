АБ «Брокбизнесбанк» увеличит уставный капитал на 100,8 млн. грн. – до 1 млрд. 965 млн. 600 тыс. грн. за счет реинвестиции дивидендов, в частности 63 млн. грн. за счет прибыли, полученной банком в 2008 г., и 37,8 млн. грн. – за счет части не распределенной прибыли за прошлые годы.

Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном в официальном бюллетене Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (№110).

Справка УНИАН. АБ «Брокбизнесбанк» основан в 1991 году.

Активы банка на 1 апреля 2009 года составили 13,47 млрд. грн., обязательства – 11,155 млрд. грн., собственный капитал – 2,315 млрд. грн., уставный капитал – 1,865 млрд. грн.

В первом квартале т.г. «Брокбизнесбанк» сократил чистую прибыль в 3 раза, по сравнению с первым кварталом 2008 года, - до 6,893 млн. грн.

Основными акционерами банка являются Сергей БУРЯК (на сегодня занимает должность председателя Государственной налоговой администрации Украины) - прямое участие 48,3230%, опосредованное - 46,9931%; Александр БУРЯК - прямое участие - 46,9931%, опосредованное - 48,3230%.