Гройсман назвал размер внешнего долга страны

Внешний долг Украины, представляющий собой заимствования государства у институциональных и частных нерезидентов, составляет 83% ВВП. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому изданию Forbes.

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"Сейчас внешний экономический долг Украины составляет 83%", - сказал он.

При этом глава правительства подчеркнул, что Украина намерена продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом и внедрять необходимые реформы.

Как сообщал УНИАН, правительство в госбюджете на 2018 год запланировало объем госдолга в пределах 84,6% ВВП. Ранее Гройсман заявлял, что Украина тратит 4% ВВП на обслуживание внешнего долга - более 100 миллиардов гривень ежегодно.

Кабинет министров Украины в 2018 году планирует осуществить внешние заимствования на сумму 91,2 миллиарда гривень по средневзвешенной ставке 9% годовых.