Накопительная система пенсий не потребует роста налогов – Розенко

Введение накопительной системы пенсионного обеспечения не приведет к увеличению размера налогов ни для работников, ни для их работодателей, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины Павла Розенко на странице в Facebook.

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"В Украине принято политическое решение о введении с 1 января 2019 накопительной системы. Я считаю, что это будет поворотным моментом для пенсионной системы", - отметил Розенко.

По его словам, есть несколько механизмов формирования взносов в накопительную систему.

"Это персональные взносы людей, плюс у нас есть ресурс, который можно использовать за счет перераспределения нынешних налогов. Например, мы можем на определенную сумму уменьшить налог на доход физических лиц и направить эту сумму в накопительную пенсионную систему. Или уменьшить ставку единого социального взноса - это тоже может быть одним из вариантов", - пояснил вице-премьер.

"Главное - ни для работодателей, ни для работников, размер их налогов не увеличится. За счет перераспределения средств, я думаю, мы найдем механизм", - подчеркнул он.

Розенко отметил, что считает целесообразным уже сейчас более активно использовать механизм негосударственного пенсионного страхования, чтобы получать более высокую пенсию в будущем.

"Негосударственное пенсионное страхование уже действует. Любой человек может уже сегодня выбрать негосударственный пенсионный фонд и самостоятельно вносить туда средства. И я призываю людей более активно использовать этот механизм, чтобы не быть зависимым от государства в будущем", - процитировала пресс-служба вице-премьера.

Он добавил, что государство несомненно будет финансировать определенный уровень пенсионного обеспечения, но с помощью негосударственных пенсионных фондов можно существенно повысить себе пенсию. "Я не вижу никаких рисков по системе негосударственных пенсионных фондов. Все цивилизованные страны мира используют этот механизм", - подытожил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 октября приняла закон об общем пенсионном обеспечении, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство разработало дорожную карту, которая позволит после принятия реформы солидарной системы пенсионного обеспечения перейти к формированию накопительной системы.

Действующая на сегодняшний день солидарная система пенсионного обеспечения предусматривает, что с зарплаты каждого официально работающего человека идут отчисления в Пенсионный фонд, а человеку насчитывается пенсионный стаж. В свою очередь Пенсионный фонд за эти средства выплачивает пенсии пенсионерам.

В случае внедрения накопительной системы каждый украинец будет отчислять часть своей зарплаты на накопительный счет и в дальнейшем получать пенсию и с солидарного и накопительного уровней.