Премьер считает необходимым стабилизировать цены в Украине

Премьер-министр Владимир Гройсман считает необходимым обеспечить стабилизацию цен в Украине. Об этом глава правительства заявил во время посещения предприятия "Азовсталь" в Мариуполе.

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"Нам нужно обеспечить стабилизацию цен в стране. Мы видим, что цены растут, и по некоторым позициям - очень существенно", - сказал Гройсман.

По его словам, стабилизация цен, наряду с ростом экономики, позволит повысить качество жизни граждан.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2017 году - декабрь 2017 года к декабрю 2016 года - ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году.

Показатель годовой инфляции оказался выше прогнозов Национального банка на уровне 12,2% и целевого ориентира регулятора в размере 6-10%.

В октябре прошлого года Нацбанк для снижения инфляции повысил учетную ставку до 13,5% годовых, а в декабре – до 14,5%.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Эксперты называют одной из причин ускорения инфляции и девальвации гривни традиционный рост бюджетных платежей в конце года, который в декабре 2017 года достиг рекордных 50 миллиардов гривень.