НБУ рассказал о рисках из-за отмены судами ликвидации банков

Национальный банк Украины получил 15 судебных решений в свою пользу, подтверждающих законность действий регулятора о выведении банков с рынка.

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Как сообщается на сайте НБУ, на рассмотрении в судах первой и апелляционной инстанций находятся еще 26 дел, в которых акционеры или вкладчики неплатежеспособных банков оспаривают решение о выведении банков с рынка.

В то же время, как отметил НБУ, суды приняли 11 решений об отмене постановлений о признании банков неплатежеспособными или отзыве у финучреждений банковских лицензий.

В этом перечне банки «Союз», «Златобанк», «Укринбанк», «Велес», «Радикал», «Финансовая инициатива», «Киевская Русь», «KСГ Банк», «Хрещатик», «Восточно-промышленный банк», «ТК Кредит».

Регулятор предупредил, что подобные решения судов несут системные риски для финансовой стабильности страны, нивелируя усилия по очистке банковского сектора.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году.