Мунтиян: Украине нужно ежегодно инвестировать в науку около 3% ВВП

Украине необходимо срочно доработать и принять стратегию инновационного развития, поскольку инновационная модель экономики является залогом выхода страны из кризиса, считает заместитель министра экономики, председатель рабочей группы по выработке Стратегии экономического развития СНГ, член-корреспондент НАН Украины Валерий Мунтиян. Комментарий УНИАНу предоставлен «Агентством стратегических решений «Голуб и Шинкаренко».

«Выйти из системного структурного кризиса можно лишь с помощью перехода украинской экономики на инвестиционно-инновационную модель развития», - сказал он во время парламентских слушаний на тему "Стратегия инновационного развития Украины на 2010-2020 годы в условиях глобализационных вызовов".

Замминистра рассказал, что прорывным ядром этой модели должно стать внедрение инновационных проектов, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, малоотходных, безотходных и экологически безопасных технологических процессов. Приоритетом в инновациях являются нано-, пико-, биотехнологии, информационные технологии, технологии искусственного интеллекта, новых материалов.

В этой связи В. Мунтиян отметил, что в стране необходимо создать благоприятные условия для спроса на научную и инновационную продукцию, прекратить отток интеллектуальных ресурсов и утечку мозгов из государства.

Он также предложил добавить в проект стратегии разделы об усилении гумманитарной, экологической и ноосферной экономики.

«И самое главное – мы должны овладеть современными геофинансовыми технологиями. Это даст возможность Украине получить доступ к формированию и распределению мирового дохода, а также к интеллектуальной мировой ренте», - подчеркнул В. Мунтиян.

Замминистра экономики также сообщил, что для реализации стратегии инновационного развития, Украине необходимо ежегодно инвестировать в науку около 3% ВВП за счет всех источников финансирования.

«Таким образом, в дальнейшем мы получим синергетический эффект: каждая вложенная гривна может принести до 4 грн. дохода. То есть, инвестировав 30 млрд. грн., мы можем получить 120 млрд. грн», - объяснил В. Мунтиян.

По словам замминистра экономики, необходимую сумму Украина может извлечь из внутренних ресурсов страны, изменив, во-первых, неэффективную ценовую политику, политику доходов, денежно-кредитную политику. Во-вторых, остановив несанкционированный отток капитала (в 2008 году отток капитала составил 13 млрд. долл). В-третьих, необходимо уменьшить теневой сектор экономики, даже 10% теневого капитала будет составлять так необходимых 30 млрд. грн. В-четвертых, следует снизить стоимость кредитных ресурсов, сделав их доступными для инновационных проектов. Кроме того, необходимо создать инновационные фонды, центры, технопарки, технополисы и другую инфраструктуру, способную наиболее эффективным способом привлекать финансовые ресурсы и в кратчайшие сроки инвестировать в прорывные инновационные проекты.