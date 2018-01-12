В Нацбанке рассказали, когда стабилизируется гривня

Действие временных факторов, которые привели к удешевлению гривни в начале текущего года, может быть нивелировано в течение года благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для товаров отечественного экспорта.

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Об этом говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, переданном УНИАН.

«Действие временных факторов в начале года может быть нивелировано в течение остального года благодаря благотворному влиянию фундаментальных факторов, в том числе внешней ценовой конъюнктуры для товаров отечественного экспорта, как это было в 2017 году», - отметил Чурий.

Он напомнил, что после перехода Украины на плавающий обменный курс гривни в 2015 году на валютном рынке наблюдается определенная сезонность, и уже третий год подряд в первые месяцы года растет спрос на валюту со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, при этом снижаются поступления валюты со стороны аграриев.

«Эти сезонные факторы являются ключевой причиной усиления колебаний курса гривни на межбанковском валютном рынке и с начала января этого года. Сезонный спад деловой активности, преимущественно в аграрном секторе, приводит к сокращению поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров, в то время как на рынке есть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров», - добавил Чурий.

Он также подчеркнул, что курс гривни девальвировал за прошлый год лишь на 3%, несмотря на отдельные периоды усиленных колебаний.

По словам Чурия, для смягчения влияния этих факторов Нацбанк продолжает сохранять присутствие на межбанковском валютном рынке, и с начала текущего года для поддержки гривни продал 53,5 млн долл.

«Национальный банк имеет достаточно ресурсов и для дальнейшего сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке в случае необходимости - международные резервы составляли 18,8 млрд долл. США на начало января», - отметил он.

Справка УНИАН. Украинская гривня с 18 декабря прошлого года практически ежедневно обновляла минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 грн/долл. За 2017 год девальвация гривни к доллару составила 88 копеек, или 3,2%.

С начала этого года, по состоянию на 12 января, гривня подешевела к доллару еще на 38 копеек, или на 1,3%, - до 28,45 грн/долл.

Стоимость покупки доллара в киевских обменниках выросла до 28,70 – 28,75 грн/долл., тогда как 11 января можно было купить доллары за 28,65 грн/долл.

Продать доллары в обменниках можно от 28,25 до 28,40 грн/долл. Стоимость евро составляет уже 34,25-34,50 грн/евро.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.