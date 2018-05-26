Миссия МВФ, вероятно, перенесет визит в Украину (Документ)

Источник в Секретариате Президента Украины сообщил о том, что Международный валютный фонд может перенести сроки возвращения миссии в Украину до тех пор, пока не увидит активные шаги украинской власти по решению проблем, на которых Фонд акцентирует внимание. В Фонде проявляют обеспокоенность - выполнит ли Украина свои обязательства в рамках подписанных ранее соглашений.

Так, УНИАН располагает копией письма МВФ от 11 июня с.г., адресованного вице-премьер министру Украины Григорию НЕМЫРЕ, председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ, и. о. министру финансов Игорю УМАНСКОМУ первому заместителю министра экономики Анатолию МАКСЮТЕ и первому заместителю главы Секретариата Президента Украины Александру ШЛАПАКУ.

«Это письмо говорит о серьезной обеспокоенности Международного валютного фонда тем, как Украина выполняет свои обязательства, это во-первых. Во-вторых, это письмо говорит, что пока вы (Украина – УНИАН) не проведете предварительные мероприятия, мы (МВФ – УНИАН) не собираемся приезжать к вам с миссией» - говорит источник.

В частности, в письме указывается, что отсутствие официальной статистики относительно динамики ВВП Украины может мешать выполнения программы сотрудничества, «поскольку данная информация считается критически важной для дальнейшего корректирования самой программы».

Одним из основных вопросов, на решении которых настаивает МВФ, является улучшение финансового состояния НАК «Нафтогаз». В письме подчеркивается, что фактическая нереалистичность финансового плана НАК «Нафтогаз» будет усложнять получение Украиной прямого бюджетного финансирования со стороны Фонда.

Так, источник в Секретариате отметил, что если ранее МВФ закрывал глаза на проблемы в НАК, то теперь «миссия сама кричит криком о том, что делайте что-то с НАКом». «А с НАКом, если говорить о серьезных шагах таких как капитализация, сделать ничего невозможно если не трогать миссию, не звать ее сюда, говорить: ребята, мы тогда вываливаемся с элементарных показателей, мы не удерживаем ни монетарную базу, ни резервы в тех объемах о которых договаривались, если не пойдем сейчас на достаточно серьезные шаги», - говорит источник в Секретариате.

По его мнению, это письмо следует рассматривать как призыв к более активной работе в Украине.

«Фактически это условия, на которых миссия готова сюда приехать». – считает источник. - «Дайте предложения по НАКу, дайте соответствующую статистику и свои предложения, как вы будете балансировать бюджет, хотя бы чуть-чуть, ну и выполните предварительные условия».

В частности, он подчеркнул, что Украина до сих пор не приняла законы, касающиеся независимости Национального банка Украины, упрощения процедуры рекапитализации и закон о реальных владельцах.

«Есть еще ряд дополнительных проблем, мы еще не все выполнили, которые не позволяют миссии вернуться с гордо поднятой головой», - говорит источник.

Он считает, что с учетом данного письма можно говорит о том, что какой-то дополнительный ресурс от МВФ удастся получить не ранее конца лета, да и то при условии выполнения всех мероприятий, на которых акцентирует внимание МВФ.

В свою очередь, постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявил, что приезд миссии Фонда в Украину для очередного пересмотра программы сотрудничества по предоставлению кредита stand-by, как и ранее, ожидается в конце июня. Об этом он сообщил УНИАН, комментируя информацию о том, что приезд миссии может быть перенесен с 24 июня на более поздний срок из-за того, что украинская сторона не решила ряд вопросов для продолжения кредитования.

«Мы надеемся и делаем все возможное для того, чтобы миссия МВФ прибыла в Украину, как и планировалось ранее, во второй половине июня», – сказал М.АЛЬЕР, отметив, что представители МВФ не конкретизировали дату приезда миссии.

При этом М.АЛЬЕР отметил, что не будет ничего страшного, если миссия прибудет в Украину несколькими днями ранее обнародованной украинской стороной даты (24 июня – УНИАН) или, скажем, на неделю позже. «В этом нет ничего страшного», – сказал он.

Вместе с тем, М.АЛЬЕР подчеркнул, что считает не совсем корректным распространение информации о деталях переговоров до их завершения. «Обнародование информации о ходе переговоров до их официального завершения не входит в традиции работы МВФ», – сказал он.

Также М.АЛЬЕР сообщил, что на сегодняшний день в силе остаются официальные прогнозы МВФ относительно макроэкономических показателей экономики Украины по итогам 2009 года от 2 июня т.г., согласно которым падение ВВП в Украине ожидается на уровне 8%. «Анализ прогнозных макропоказателей и их корректировка, в случае необходимости, будут проходить в ходе работы миссии МВФ в Украине», – отметил постоянный представитель МВФ в Украине.