Нацбанк объяснил, почему цены в прошлом году росли быстрее прогнозов (инфографика)

Потребительская инфляция в 2017 году на уровне 13,7% превысила цель Национального банка (8% ± 2 п.п. на конец года) главным образом из-за действия факторов, на которые регулятор не мог повлиять с помощью инструментов денежно-кредитной политики.

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Как говорится в комментарии НБУ, переданном УНИАН, речь идет прежде всего о сокращении предложения отдельных видов товаров из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине года, нестабильной ситуации в животноводстве, росте мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания.

Также рост цен обусловило увеличение производственных затрат, в частности, на оплату труда и стремительное восстановление потребительского спроса.

Регулятор напомнил, что в октябре предупреждал о превышении инфляции по итогам года целевого диапазона, однако инфляция отклонилась даже более существенно.

По информации НБУ, это было связано с действием ряда факторов в конце года, включая более высокие пенсионные выплаты.

Также сообщается, что Нацбанк будет и в дальнейшем направлять свою политику на замедление темпов роста цен и достижение целей по инфляции, а траекторию и сроки возврата инфляции к целевым ориентирам отобразит в новом макроэкономическом прогнозе 25 января.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2017 году - декабрь 2017 года к декабрю 2016 года - ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году.

Показатель годовой инфляции оказался выше прогнозов Национального банка на уровне 12,2% и целевого ориентира регулятора в размере 6-10%.

В октябре прошлого года Нацбанк для снижения инфляции повысил учетную ставку до 13,5% годовых, а в декабре – до 14,5%.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Эксперты называют одной из причин ускорения инфляции и девальвации гривни традиционный рост бюджетных платежей в конце года, который в декабре 2017 года достиг рекордных 50 млрд грн.