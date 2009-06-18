Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту снизились, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Согласно сообщению, торги по доллару США сегодня открылись котировками 7,6345/7,6680 грн./долл., к 11:00 сузился спрэд – 7,6440/7,6615 грн./долл., а к 12:00 цены понизились до 7,6420/7,6485 грн./долл. К закрытию ценовые уровни достигли значений 7,6370/7,6470 грн./долл.

В 14:30 Национальный банк Украины объявил о продаже валюты по курсу 7,63 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2451/0,2466 грн./рубль, к 11:00 цены снизились до 0,2448/0,2457 грн./рубль, а к 12:00 установились на уровне 0,2446/0,2454 грн./рубль. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2449/0,2456 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 31,1905 рублей за доллар (-0,0420).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3966/1,3968 долл./евро, а к 15:00 понизились до 1,3934/1,3936 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6550/10,7020 грн./евро, к 11:00 цены ушли вниз – 10,6475/10,6855 грн./евро, а к 12:00 достигли уровня 10,6310/10,6530 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне откатились до уровня 10,6390/10,6560 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанковском валютном рынке средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 7,6361/7,6418 грн./долл. Всего было куплено 194,592 млн. долл., продано – 213,636 млн. долл.

Средневзвешенный курс евро по итогам торгов составил 10,6395/10,6884 грн./евро. Всего было куплено 31,489 млн. евро, продано – 25,408 млн. евро.

Средневзвешенный курс рубля по итогам торгов составил 0,244/0,246 грн./рубль. Всего было куплено 373,24 млн. рублей, продано – 371,263 млн. рублей.