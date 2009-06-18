Украинский «БТА Банк» заявляет о предотвращении рейдерской атаки на его активы.

Об этом в интервью УНИАН заявила заместитель председателя правления банка Наталья СЕРГЕЕВА.

Она сообщила, что 15 июня во время очередного собрания акционеров банка была предотвращена незаконная попытка завладения пакетом акций ОАО "БТА Банк" (Украина). После того как это не удалось, в СМИ была размещена ложная информация о несостоявшемся собрании акционеров банка.

"Украинский "БТА Банк" является одним из самых стабильных банков в Украине, что подтверждают недавние оценки рейтинговых агентств и аудиторских компаний", – пояснила Н.СЕРГЕЕВА интерес рейдеров из Казахстана к украинским активам.

По ее словам, финансовые результаты "БТА Банка" "приятно удивили его акционеров". Несмотря на спад в банковской системе Украины, финансовые результаты банка оказались выше, чем предполагалось, что и послужило главным мотивом попытки завладения акциями финучреждения.

Эксперты не исключают, что получение контроля над украинской «дочкой» казахского "БТА Банка" позволит значительно улучшить финансовое состояние казахского банка.

Как сообщалось, ранее в украинских СМИ было распространено сообщение о несостоявшемся собрании акционеров "БТА Банка" (Украина).

Справка УНИАН. Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг украинского банка ОАО «БТА Банк» на уровне «uaBBB». Тип рейтинга – долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале. Прогноз кредитного рейтинга – стабильный.

ОАО «БТА Банк» входит в первую десятку банков Украины по рейтингу надёжности депозитных вкладов (данные агентства «Кредит-Рейтинг» по состоянию на 03 апреля 2009 года). По специально разработанной агентством рейтинговой шкале «БТА Банку» присвоена отметка «4» (максимум – «5»), что свидетельствует о высокой надёжности банка.

ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 3 млрд. 178 млн. 432 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 646 млн. 256 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 532 млн. 176 тыс. грн., уставный капитал – 1,5 млрд. грн.

Чистая прибыль «БТА Банка» за 2008 год составила 10,664 млн. грн.

АО «БТА Банк» является крупнейшим банком Казахстана. 75,1% акций банка владеет АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (Казахстан), который, в свою очередь, на 100% принадлежит правительству Республики Казахстан.