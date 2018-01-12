"Бессмысленная": Гройсман оценил отмененную концепцию реформы ГФС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "бессмысленной" отмененную правительством 11 января концепцию реформы Государственной фискальной службы, предусматривающую ликвидацию территориальных органов ведомства. Об этом премьер сообщил журналистам в Мариуполе.

Читайте такжеГройсман назвал размер внешнего долга страны

"Мы отменили ряд решений, которые были сформулированы как концепция реформы ГФС. Но они не привели бы ни к каким нужным изменениям, потому что требовали бы многих, многих изменений в законодательстве. Эта концепция была бессмысленной абсолютно. Это никаким образом не влияет на позитивные изменения в ГФС. Я доволен работой руководителя ГФС", - сказал премьер.

Справка УНИАН. Кабинет министров 11 января отменил постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики и о реорганизации территориальных органов ГФС, принятые правительством 29 марта и 19 июля прошлого года. Постановления предусматривали создание Межрегиональной таможни и главного Межрегионального управления ГФС.

Ранее исполняющий обязанности ГФС Мирослав Продан заявил, что выполнить концепцию реформирования ГФС "невозможно".