Аудиторы: руководство банка "Хрещатик" причинило ему ущерб на 2,5 миллиарда

Комплексный анализ (forensic-аудит) банка "Хрещатик", признанного неплатежеспособным в апреле 2016 года, свидетельствует о причастности руководства финучреждения и его владельцев к убыткам на сумму свыше 2,5 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по инициативе которого компания "Актио" провела forensic-аудит банка в период с мая по ноябрь 2017 года.

По информации фонда, проведенный анализ свидетельствует, что, начиная с 2013 года, действия руководства, наблюдательного совета и владельцев банка не были направлены на получение прибыли и повышение финансовой устойчивости, а имели признаки рисковых и направленных на выведение из банка финансовых активов.

Так, за проверяемый период установлено несоблюдение банком принципа обеспеченности кредитования, а также неэффективность принимаемых решений при проведении операций с ценными бумагами.

Фонд отметил, что, начиная с 2014 года, ликвидность банка постоянно ухудшалась, однако руководство банка не реагировало на существенное снижение высоколиквидных активов, а продолжало политику их дальнейшего снижения.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" с 6 июня 2016 года начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля 2016 года.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения были гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.