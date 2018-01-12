В Украине выросла денежная база: в обращении стало больше наличных

В Украине на начало 2018 года в наличном обращении находились гривневые банкноты и монеты на общую сумму 361,5 миллиарда гривень, что на 20,5 миллиарда гривень, или на 6%, больше показателя на начало 2017 года.

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Как свидетельствует инфографика на странице Национального банка в соцсети Facebook, в том числе на 1 января 2018 года в наличном обращении находилось 2,98 миллиарда банкнот на сумму 359,4 миллиарда гривень и 12,97 миллиарда монет на сумму 2,07 миллиарда гривень.

Наибольшее число банкнот в обращении представлены номиналами 200 и одна гривня - 19,94% и 18,36%, соответственно.

Среди монет преобладают номиналы 10 и 1 копейка - 29,36% и 18,79%, соответственно.

Также сообщается, что общее количество банкнот на душу населения составило 70 штук, разменных монет - 293 штуки.

Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в январе-ноябре 2017 года снизился на 0,7% – до 378,746 миллиарда гривень, в то время как денежная масса (агрегат М3) выросла на 2,4% - до 1,129 триллиона гривень.

В 2016 году денежная база выросла на 13,6%, денежная масса – на 10,8%.