Гривня побила исторические антирекорды к евро и рублю: курсы Нацбанка и обменников

Официальный курс гривни продолжает бить исторические антирекорды, упав до 34,63 гривни за евро и 5,04 за 10 российских рублей. В частности, предыдущий антирекорд был зафиксирован 26 февраля 2015 года, тогда Нацбанк оценил 1 евро в 34,04 гривни.

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Эксперты объясняют такое ускорение девальвации гривни традиционным ростом бюджетных платежей в конце года, который в декабре 2017 года достиг рекордных 50 миллиардов гривень.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2853,6637 (12 января – 2844,5711)

100 EUR – 3463,4916 (12 января – 3418,3211)

10 RUR – 5,0416 (12 января – 4,9909)

Таким образом, курс гривни к рублю и евро в обменниках парадоксально оказался существенно выше нового курса Нацбанка, поскольку финучреждения во время проведения финопераций продолжают руководствоваться официальным курсом НБУ на 12 января (28,44 гривни/доллар, 34,18 гривни/евро, 4,99 гривни/10 рублей).

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,54/28,56 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня подешевела относительно доллара на 10 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,58/34,59 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5031/0,5037 гривни/рубль.