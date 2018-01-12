Фискальная служба в этом году проверит 5,5 тысячи налогоплательщиков

Государственная фискальная служба Украины включила в план-график проверок на 2018 год 5,5 тысячи налогоплательщиков - юридических лиц с объемами задекларированных доходов свыше 1,2 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте ГФС, отбор компаний для плановых проверок проведен с учетом критериев риска, включая низкий уровень уплаты налога на прибыль или НДС для отрасли, отрицательное значение объекта налогообложения, разногласия между налоговыми обязательствами и налоговым кредитом.

Кроме того, в план проверки попали предприятия, имевшие отношения с контрагентами, которые находятся в розыске, ликвидированы или обанкротились, а также проводившие операции с сомнительными поставщиками или через нерезидентов в офшорных зонах.

Также сообщается, что в 2017 году на основании анализа рисков в такой план-график попали 5,1 тысячи субъектов хозяйствования, в 2016 году - 4,8 тысячи.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба по итогам проверок подразделениями аудита в 2017 году доначислила юридическим лицам налоговые обязательства на сумму 26,6 миллиарда гривень.