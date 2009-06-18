Приезд миссии МВФ в Киев ожидается в конце июня

Приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украину для очередного пересмотра программы сотрудничества по предоставлению кредита stand-by, как и ранее, ожидается в конце июня.

Об этом УНИАН заявил постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, комментируя информацию о том, что приезд миссии может быть перенесен с 24 июня на более поздний срок из-за того, что украинская сторона не решила ряд вопросов для продолжения кредитования.

«Мы надеемся и делаем все возможное для того, чтобы миссия МВФ прибыла в Украину, как и планировалось ранее, во второй половине июня», – сказал М.АЛЬЕР, отметив, что представители МВФ не конкретизировали дату приезда миссии.

При этом М.АЛЬЕР отметил, что не будет ничего страшного, если миссия прибудет в Украину несколькими днями ранее обнародованной украинской стороной даты (24 июня – УНИАН) или, скажем, на неделю позже. «В этом нет ничего страшного», – сказал он.

Вместе с тем, М.АЛЬЕР подчеркнул, что считает не совсем корректным распространение информации о деталях переговоров до их завершения. «Обнародование информации о ходе переговоров до их официального завершения не входит в традиции работы МВФ», – сказал он.

Также М.АЛЬЕР сообщил, что на сегодняшний день в силе остаются официальные прогнозы МВФ относительно макроэкономических показателей экономики Украины по итогам 2009 года от 2 июня т.г., согласно которым падение ВВП в Украине ожидается на уровне 8%. «Анализ прогнозных макропоказателей и их корректировка, в случае необходимости, будут проходить в ходе работы миссии МВФ в Украине», – отметил постоянный представитель МВФ в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня источник в Секретариате Президента Украины сообщил о том, что Международный валютный фонд может перенести сроки очередного приезда миссии в Украину до тех пор, пока не увидит активных шагов украинской власти по решению проблем, на которых МВФ акцентирует внимание.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

8 мая т.г. Совет директоров МВФ одобрил предоставление Украине второго транша кредита по программе stand-by.

12 мая в Украину поступило 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планируется, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл, четвертый – 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.