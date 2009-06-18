Банк «Финансы и Кредит» привлек Morgan Stanley в качестве консультанта

Банк «Финансы и Кредит» подписал соглашение с банком Morgan Stanley о привлечении его в качестве финансового консультанта по процессу реструктуризации внешних долгов.

Об этом говорится в сообщении банка «Финансы и Кредит», переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, подписанное соглашение предусматривает участие Morgan Stanley в переговорах с кредиторами. В рамках консультаций по реструктуризации внешних долгов банк «Финансы и Кредит» совместно с Morgan Stanley разработают стратегию работы банка в 2009-2010 гг.: детальные планы реструктуризации долгов банка, планы и графики погашения.

Справка УНИАН. Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля составили 18,316 млрд. грн., обязательства – 15,840 млрд. грн., собственный капитал – 2,477 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. грн.

Банк «Финансы и Кредит» в I квартале 2009 года сократил прибыль в 56 раз – до 0,224 млн. грн.

Основными акционерами банка по состоянию на 1 января 2009 года являются АТ «F&C Realty» – 46,67%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

Банк «Финансы и Кредит» входит в список банков, которые могут быть рекапитализированы при участии государства.

С 17 апреля 2009 года в банке введен куратор Нацбанка Украины.