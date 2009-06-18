Вкладчики банка «Причерноморье» получат деньги через «Хрещатик»

Физические лица – вкладчики банка «Причерноморье» получат свои деньги из Фонда гарантирования вкладов через банк «Хрещатик».

Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка «Хрещатик», размещенном на его официальном сайте.

Согласно сообщению, банк "Хрещатик" выступит платежным агентом по осуществлению выплат вкладчикам ликвидируемого банка «Причерноморье».

Это уже четвертый банк, все вкладчики которого могут обращаться в банк «Хрещатик» для получения гарантированных к возмещению средств. Ранее, согласно решению административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, банк «Хрещатик» был определен одним из восьми банков-агентов по выплате в 2009 году гарантированных сумм вкладчикам банка "Гарант", "Интерконтинентбанка" и Киевского универсального банка.

Размер гарантированной к возмещению суммы по вкладам физических лиц ликвидируемых банков, включая проценты, составляет 150 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО КБ «Причерноморье» (Днепропетровск) начало свою деятельность в апреле 1993 года.

На начало 2006 года акционерами банка с долями более 5% являлись: украинско-британское предприятие с иностранными инвестициями «Укрвнешметаллкомплект» (13,67%), компании «Интертекс» (9,96%), «Ремтомед» (9,95%), «АБ Клуб» (6,28%) и «ЛСТ» (5,26%).

Уставный капитал банка на 1 июля 2008 года составлял 85 млн. грн.

С 30 января 2009 года в банке «Причерноморье» введена временная администрация. Временным администратором назначен Юрий ШЕВЦОВ.

22 мая 2009 года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии банка «Причерноморье» и начале процедуры его ликвидации.