Евро рекордно укрепляется на фоне ожидания изменений политики ЕЦБ

Курс евро к доллару побил трехлетний рекорд в пятницу, 12 января, на фоне ожиданий, что Европейский центробанк (ЕЦБ) согласует сокращение программы монетарных стимулов в Еврозоне.

После прыжка на 0,72 процента накануне евро продолжил ралли с 1,21 процента роста, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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Среди драйверов роста евро, в частности, успех коалиционных переговоров в Германии. Накануне 10-летние немецкие евробонды Bund подскочили до пятимесячного максимума. Кроме того, интересами инвесторов движет информация из ЕЦБ, который дал понять, что готовит прекращения программы сверхдешевых денег и постепенное повышение учетной ставки.

Европейский центробанк ранее анонсировал постепенное сворачивание программы количественного смягчения (QE), по которой учреждение скупало финансовые активы для денежных инъекций в экономику.

Программа на 2,3 триллиона евро, по которой ЕЦБ потратил 60 миллиардов евро в месяц, сбавила обороты, регулятор в 2018 планирует инвестировать в такие мероприятия не более 30 миллиардов евро в месяц.

Инвесторы ожидают, что уже в сентябре 2018 года ЕЦБ откажется от отрицательных ставок и свернет количественное смягчение.