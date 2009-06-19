Иена снижается по отношению к евро

Курс японской иены падает третью сессию подряд по отношению к единой европейской валюте на фоне появляющихся признаков того, что мировая экономика начинает медленно выходить из самого глубокого кризиса за последние 50 лет, сообщает k2kapital..

На курс японской валюты негативно повлияли макроэкономические новости из США, где индекс ведущих экономических индикаторов в мае вырос второй месяц подряд.

Австралийский и новозеландский доллар растут по отношению к иене и американскому доллару вследствие роста азиатских фондовых рынков.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 134,46 иены, а не 134,17 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 96,62 иены за доллар против 95,47 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3916 за евро против $1,3900 в предыдущую торговую сессию.