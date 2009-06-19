Цена на золото снизилась

Цена на золото в четверг 18 июня снизилась, а медь подорожала после публикации данных о снижении числа повторных обращений за пособием по безработице, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота закрылись снижением на 0,1% на отметке $934,60 за тройскую унцию.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 0,3% на отметке $14,24 за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины подорожал на 0,2% до $1207,60 за унцию. Сентябрьский контракт на поставку палладия упал на 1,4% до $239,70 за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди выросли на 0,6% до $2,272 за фунт.