ЕС усилит финансовый контроль

Участники открывшегося в четверг, 18 июня, в Брюсселе саммита Европейского Союза достигли соглашения об основах реформы законоположений о контроле над международными финансовыми рынками. Об этом сообщил представитель премьер-министра Чехии Яна Фишера, в настоящее время исполняющего обязанности главы Совета ЕС, сообщает Немецкая волна.

Европейский совет по системным рискам (ESRC) под руководством президента Европейского Центробанка будет следить за финансовой стабильностью в странах ЕС.

По его словам, главы стран и правительств 27 членов Евросоюза были едины в том, что решения и предписания нового европейского наблюдательного органа не должны будут негативно отражаться на национальных бюджетах государств ЕС.

Созданием новой наблюдательной структуры Евросоюз намерен предотвратить будущие кризисы банковской системы. Как предполагается, конкретные законопроекты будут представлены осенью текущего года.

Идею единого регулирования в Европе особенно активно поддерживают Франция и Германия. Против выступает Великобритания, опасаясь за независимость и конкурентоспособность Сити и деньги налогоплательщиков. Ранее министры финансов стран ЕС договорились, что единые регуляторы не будут вмешиваться в финансовые обязательства стран — членов ЕС, но в проекте коммюнике об этом не сказано. Британский премьер Гордон Браун требует, чтобы в коммюнике было прописано, что единый финрегулятор не может заставлять правительства спасать банки на бюджетные средства. В руководстве ESRC должна быть ротация либо главой должна быть нейтральная кандидатура, настаивают британские чиновники.